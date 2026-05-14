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El Ministerio de Salud de Santa Cruz difundió este jueves un nuevo parte médico sobre el estado de salud de las personas heridas tras la explosión e incendio ocurrido el pasado domingo por la noche en un complejo de departamentos de la localidad de Perito Moreno.

El trágico siniestro, que habría sido provocado por una fuga de gas, dejó un saldo de tres personas fallecidas —dos adultos y un bebé— y cinco heridos con quemaduras de gravedad. Algunos de los pacientes debieron ser trasladados a distintos centros de salud de la provincia para recibir atención especializada.

De acuerdo al parte médico oficial difundido este jueves, los pacientes continúan bajo seguimiento y control médico permanente, con una evolución acorde al cuadro clínico actual.

Desde la cartera sanitaria indicaron que se mantienen las medidas terapéuticas correspondientes y el monitoreo constante por parte de los equipos de salud.

Asimismo, se precisó que “los niños internados en sala general del hospital de Caleta Olivia y la paciente internada en la Unidad de Terapia Intensiva del hospital de Las Heras se encuentran actualmente hemodinámicamente estables, con parámetros clínicos dentro de los rangos esperados”.

Entre los heridos trasladados al Hospital Zonal de Caleta Olivia se encuentran cuatro menores: la pequeña M.E., de 3 años; R.C., de 11; D.Z., de 9; y la adolescente L.C., de 12 años.

El informe oficial también detalló que los pacientes continúan bajo evaluación interdisciplinaria y con estudios complementarios según su evolución médica.

Mientras avanza la investigación para determinar las causas exactas del siniestro, las autoridades sanitarias señalaron que se informará oportunamente cualquier modificación relevante en el estado de salud de los internados.