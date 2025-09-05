Cómo fue el vuelco del colectivo en Caleta Olivia: “Colisionó con el retén de cemento” El Crio. Cristian Cancinos, jefe de la Regional Norte de Policía, detalló que todos los pasajeros fueron asistidos y que se inició una causa judicial. “Hay personas que ya fueron dadas de alta, a las cuales se les está tomando declaración testimonial”, señaló, y agregó que las pericias en el lugar buscan establecer con precisión las causas del vuelco del colectivo en Caleta Olivia.

Un colectivo de la empresa Taqsa Marga volcó en la madrugada del viernes en la circunvalación de Caleta Olivia, frente al local Frío Sur, dejando 30 pasajeros heridos, ninguno de gravedad. El jefe de la Regional Norte de Policía, Crio. Cristian Cancinos, confirmó que todos los pasajeros fueron evacuados y asistidos en el hospital local, donde varios ya recibieron el alta.

El accidente ocurrió alrededor de las 4:50 de la mañana, cuando el micro, que viajaba desde Río Gallegos con destino a Comodoro Rivadavia, habría chocado contra un retén de contención cementado.

“Lo primero que uno puede observar es que el colectivo colisionó con el retén de cemento que se encuentra en el lugar, y eso provocó el vuelco del colectivo”, explicó Cancinos en diálogo con El Caletense Radio.

Personal de accidentología vial está realizando pericias para establecer con precisión las causas del accidente, aunque las primeras hipótesis apuntan a que el conductor podría haberse quedado dormido.

Causa y procedimiento judicial

La División Comisaría Tercera de Caleta Olivia intervino tras recibir el aviso mediante el servicio de emergencias 911. Se dio conocimiento al Juzgado de Instrucción N° 2 de Caleta Olivia y se inició una causa judicial con intervención de la justicia ordinaria. Personal de la División Accidentología Vial realiza pericias en el lugar, mientras se toman declaraciones testimoniales a los pasajeros.

“Hay personas que ya fueron dadas de alta, a las cuales se les está tomando declaración testimonial porque iniciamos una causa judicial”, señaló Cancinos. Además, detalló que aún hay pasajeros que “están siendo asistidas todavía, realizando placas y esas cosas, para determinar cuál es la lesión y la gravedad que presentan”, explicó.

Foto: Gentileza Canal 2 de Caleta Olivia

El operativo contó con la colaboración de Bomberos de la División Cuartel 5ª, Bomberos Voluntarios 2 de Junio y personal policial de distintas dependencias, quienes brindaron asistencia y seguridad en el procedimiento. Los pasajeros y el conductor fueron trasladados en ambulancias al Hospital Zonal Pedro Tardivo, donde se les realizó triage y atención médica integral. Ocho personas permanecen bajo observación, con condiciones clínicas estables y sin complicaciones graves.

Por otra parte, Cancinos informó que la empresa pondrá a disposición un vehículo para que los pasajeros que ya recibieron el alta puedan continuar su viaje, ya sea dentro de Caleta Olivia o hacia Comodoro Rivadavia.