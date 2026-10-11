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El joven de 25 años que perdió su sueldo completo en el casino fue dado de alta del Hospital Zonal “Padre Pedro Tardivo” y se encuentra fuera de peligro, conoció La Opinión Austral. El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 19:20 del viernes 9 de octubre de 2026, en el barrio Güemes de Caleta Olivia.

En el lugar realizó un fuerte operativo por parte de efectivos de la Comisaría Primera y del Comando de Patrullas. Se dispuso un perímetro de seguridad y cortes preventivos de calles para resguardar el área. También intervino personal especializado en negociación y una ambulancia del centro de salud.

El joven fue trasladado al Hospital Zonal. FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

De acuerdo a lo publicado por LOA, antes del episodio el joven habría perdido el dinero correspondiente a sus haberes en un casino, lo que ocasionó una discusión con su pareja. Asimismo, la persona implicada había consumido bebidas alcohólicas antes de arrojarse desde el techo de la garita del tanque de agua.

Fuentes policiales le confirmaron a este medio que si bien “no surgió la suma del dinero“, se conoció que el joven “perdió el total de sus haberes“. Asimismo, la misma fuente dio a conocer que “sufrió lesiones leves” y ya “recibió el alta médica” correspondiente.