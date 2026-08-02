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Cipriano “Chipi” Hernández fue procesado en el 2023 por haber sido encontrado como “prima facie autor penalmente responsable del delitos de homicidio doblemente calificado por haber sido cometido con ensañamiento y con el concurso premeditado de dos o más personas” por el crimen de Antonio “Toño” Tula, el peón asesinado el 6 de mayo de 2023 en Las Heras.

Junto a este hombre también detuvieron a su nieto, F.CH. quien en ese momento tenía solamente 16 años. El, en ese entonces menor, fue procesado en la causa, pero sin prisión preventiva como su abuelo, ya que se le detectó una discapacidad mental. La principal hipótesis se vincula a motivos económicos: los sospechosos querían sacarle el sueldo.

El nieto de Hernández estuvo detenido y fue liberado.

El hecho ocurrió en la localidad petrolera de la zona norte de Santa Cruz y causó un gran revuelo en la comunidad. Luego de la denuncia del dueño de la estancia donde trabajaba Tula, que notó su ausencia, hubo una búsqueda exhaustiva en la que participó la Policía de Santa Cruz, Bomberos, peones, vecinos y otras áreas. El hallazgo del cuerpo ocurrió el día 9 en terribles condiciones:

Tula fue encontrado debajo de una chapa y ramas, dentro de un zanjón, con más de treinta puñaladas en diversas partes de su cuerpo. Los investigadores pudieron determinar además que murió luego de agonizar, por lo que fue abandonado con vida. Las condiciones de hallazgo indican que el peón fue torturado por varias horas y fue arrastrado hasta el lugar donde fue hallado.

“Toño” Tula, asesinado en mayo del 2023.

Asimismo, los resultados de la autopsia que se realizó al cuerpo de Tula en la morgue judicial de Puerto Deseado, revelaron que falleció a raíz de heridas punzo cortantes que le provocaron un shock hipovolémico. Es decir que el corazón no fue capaz de bombear sangre para el funcionamiento de su cuerpo.

Cómo y dónde espera el juicio “Chipi” Hernández

Cripriano se encuentra detenido en las instalaciones de la Comisaría Segunda de Las Heras desde el 2023. Cabe recordar que el anciano (que trabajaba en la estancia “Los Álamos”) y su nieto fueron detenidos días después de ser hallado el cuerpo de Tula (que trabajaba en la estancia “Magallanes”), luego liberados por falta de pruebas, y nuevamente detenidos. 10 días hábiles después procesaron con prisión preventiva al adulto y liberaron al menor.

Peones y Policía durante la búsqueda de “Toño” Tula.

De acuerdo a la información que pudo conocer La Opinión Austral de manera exclusiva, el imputado ya fue notificado por el inicio del juicio en su contra –el mismo se realizará el 26 de agosto– y “se encuentra tranquilo y muy callado“. En su tiempo de estar privado de la libertad hubo al menos dos oportunidades en la que manifestó que no se llevaba bien con sus compañeros de celda, por lo que tuvieron que remover a esos compañero y reacomodarlos.

Finalmente, informaron a este medio que se encuentra muy deteriorado por el ritmo de vida que se lleva dentro de la dependencia policial y que en varias oportunidades ha tenido que ser trasladado a las instalaciones del Hospital Distrital.