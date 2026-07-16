Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El conflicto gremial que atraviesa la actividad pesquera en Puerto Madryn comenzó a tener consecuencias concretas sobre la operatoria de una de las principales empresas del sector. Conarpesa resolvió trasladar parte de sus operaciones a Santa Cruz luego de la ocupación de sus oficinas administrativas por parte de manifestantes vinculados al Sindicato de Industrias de la Alimentación (STIA).

Segun pudo saber La Opinión Austral, la empresa ya no contaba con las condiciones necesarias para desarrollar su actividad con normalidad en Chubut. Como parte de esa medida, la operatoria fue derivada al puerto de Caleta Olivia.

La prioridad fue preservar la seguridad de los trabajadores, motivo por el cual también se dispuso la evacuación del personal administrativo hasta que se normalice la situación y existan garantías para retomar las tareas habituales.

El traslado de parte de la operatoria representa un movimiento importante para el puerto de Caleta Olivia, que suma actividad en un contexto complejo para la industria pesquera regional. La llegada de estas operaciones genera movimiento para trabajadores portuarios, servicios logísticos, transporte, proveedores y distintas actividades vinculadas al funcionamiento del puerto.

Al mismo tiempo, el caso vuelve a poner de manifiesto el impacto que los conflictos gremiales pueden tener sobre la competitividad y las decisiones empresariales cuando se interrumpe el normal desarrollo de las actividades productivas.

Mientras la empresa aguarda una resolución judicial que permita recuperar el control de sus instalaciones en Puerto Madryn y reanudar sus operaciones habituales, parte de su actividad continuará desarrollándose en territorio santacruceño, consolidando al puerto de Caleta Olivia como una alternativa operativa para el sector pesquero de la región.