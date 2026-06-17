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La comunidad de Caleta Olivia se vio conmocionada este martes luego de conocerse el hallazgo sin vida de un hombre en el interior de una vivienda particular de la ciudad. El hecho ocurrió durante la tarde del martes 16 de junio y es materia de investigación por parte de las autoridades.

Según informó la Policía de Santa Cruz, personal de la División Comisaría Segunda tomó intervención tras recibir un llamado al sistema de emergencias 911 que alertaba sobre una persona desvanecida en un domicilio.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron la presencia de una ambulancia y fue el personal médico quien confirmó el fallecimiento del hombre.

Falta de respuesta

De acuerdo con la información oficial, fueron compañeras de trabajo de la víctima quienes decidieron dirigirse hasta la vivienda luego de no obtener respuesta a reiterados llamados telefónicos.

Con la colaboración de una vecina, lograron ingresar al inmueble y encontraron al hombre tendido junto a una cama. En ese momento también advirtieron una situación que llamó la atención de los presentes: el horno de la cocina se encontraba encendido y la temperatura dentro de la vivienda era elevada.

Ante esta circunstancia, procedieron a apagar el artefacto de manera inmediata mientras aguardaban la llegada de los servicios de emergencia.

Pericias en el lugar

Tras la confirmación del deceso, se activó el protocolo correspondiente y se dio intervención a especialistas de la División Gabinete Criminalístico y de la División Cuartel de Bomberos, quienes realizaron las pericias técnicas necesarias para determinar las circunstancias del hecho.

Las autoridades indicaron que se encuentra pendiente el informe elaborado por Bomberos, cuyos resultados podrían aportar elementos importantes para esclarecer lo ocurrido.

Por el momento, no trascendieron detalles sobre la identidad de la víctima ni sobre las posibles causas de la muerte. La investigación continúa y los peritajes serán fundamentales para establecer qué sucedió en el interior de la vivienda.