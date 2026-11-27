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Tres hechos distintos cometidos en contra de vehículos que se encontraban estacionados fueron denunciados en la localidad de Caleta Olivia. Se trata del daño de dos cubiertas de un auto, el robo de objetos de otro y la sustracción de una rueda de auxilio de un tercer rodado. Intervino personal de Criminalística y de la División de Investigaciones.

El primero fue reportado cerca de las 12:20 horas del jueves 26 en el barrio Centenario. Una mujer de 31 años denunció que, alrededor de las 10:30 salió de su vivienda y, al llegar a su Citroën C3 gris oscuro, estacionado sobre la vereda, vio que habían cortado las dos cubiertas del lado del conductor.

Al revisar cámaras de seguridad de vecinos, observó que cerca de las 9:20 había llegado una camioneta blanca tipo Toyota Hilux. De ella descendió una persona encapuchada, vestida con ropa oscura, que habría dañado los neumáticos antes de retirarse en el mismo vehículo.

Robos en otros dos vehículos

En otro hecho, un hombre de 25 años denunció que le sustrajeron objetos de su Chevrolet Aveo azul, estacionado en la esquina de las calles Calafate y Peñalosa. Al acercarse al vehículo, cerca de las 9, advirtió que faltaban un bolso negro con un manual y un informe, que estaban en el asiento del acompañante, y el crique que estaba guardado en el baúl.

El tercer caso ocurrió en el barrio 17 de Octubre. Un hombre de 54 años denunció que alrededor de las 10 encontró que habían sustraído la rueda de auxilio de su Toyota Hilux negra. El neumático, de rodado 17, estaba debajo de la caja, en la parte trasera del vehículo, estacionado junto a su vivienda. No se registraron daños y el denunciante dijo no tener sospechas sobre la autoría.

En los hechos intervino personal de Criminalística y se dio aviso a los efectivos de la División de Investigaciones. Los casos quedaron a disposición del Juzgado de Instrucción N° 1.