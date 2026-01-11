Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un incendio registrado durante la tarde del sábado en un predio dedicado al acopio de residuos metálicos encendió las alarmas en las afueras de Caleta Olivia y motivó un rápido despliegue de los servicios de emergencia. El foco ígneo se desató en las instalaciones de la conocida Chatarrera Berton y, gracias a la inmediata intervención del personal de bomberos, pudo ser controlado antes de que se propagara hacia maquinaria, estructuras o sectores linderos, evitando así consecuencias de mayor gravedad.

El aviso ingresó a través de una llamada al sistema de emergencias 911, que alertó sobre la presencia de llamas en el interior del predio. Según pudo saber La Opinión Austral, se trata de un tipo de siniestro particularmente delicado, ya que los espacios destinados a la acumulación de chatarra suelen concentrar materiales altamente inflamables, como restos de aceites, plásticos, gomas y otros elementos que, combinados con el metal, pueden generar una rápida propagación del fuego y temperaturas elevadas.

Hasta el lugar se desplazó una dotación de bomberos integrada por tres efectivos, quienes realizaron una evaluación inicial de la escena para determinar la magnitud del incendio y los riesgos asociados. De manera inmediata se procedió al despliegue de la línea devanadera.

Según se informó oficialmente, la respuesta rápida y coordinada fue determinante para lograr la sofocación y posterior extinción total del fuego en un lapso aproximado de 45 minutos. Durante ese tiempo, los bomberos trabajaron intensamente para enfriar el material afectado y evitar posibles reigniciones, una situación frecuente en incendios de estas características debido a la acumulación de residuos y a la presencia de elementos que conservan el calor.

El operativo se desarrolló sin que se registraran novedades en el personal interviniente ni daños en el equipamiento utilizado. Tampoco se vieron afectadas maquinarias ni estructuras cercanas, un dato que llevó tranquilidad tanto a los responsables del predio como a los vecinos de la zona. Una vez finalizadas las tareas, el lugar quedó debidamente asegurado y bajo supervisión, cumpliendo con los protocolos establecidos para este tipo de eventos.