En la madrugada del domingo, Caleta Olivia vivió un amplio operativo de seguridad que abarcó locales bailables y distintos puntos urbanos. El despliegue, que contó con la participación de la Policía de Santa Cruz, Bomberos, y representantes del Ministerio de Trabajo y de Comercio, tuvo como finalidad reforzar las medidas de prevención, garantizar el orden y velar por el cumplimiento de las normativas vigentes en una jornada de intensa actividad nocturna.

La intervención se enmarca dentro de los habituales operativos preventivos que se vienen desarrollando en la localidad, especialmente durante los fines de semana, cuando la concentración de jóvenes en bares, discotecas y espacios recreativos suele ser mayor. El procedimiento incluyó controles en locales bailables para verificar las condiciones de funcionamiento, horarios de cierre y medidas de seguridad, así como patrullajes de saturación en zonas estratégicas de la ciudad.

Desde las autoridades policiales remarcaron que este tipo de operativos no solo buscan detectar posibles infracciones, sino también garantizar la seguridad de los vecinos y vecinas que participan de la vida nocturna en Caleta Olivia. En este sentido, la labor conjunta con el Ministerio de Trabajo y Comercio permitió reforzar la fiscalización sobre los locales, controlando que se respeten las normas laborales y comerciales. A su vez, la participación de Bomberos resultó clave para verificar las medidas de seguridad en los establecimientos, un punto sensible en este tipo de encuentros masivos.

El despliegue se realizó sin incidentes mayores, aunque se constató la importancia de mantener una presencia activa de los distintos organismos en los espacios de recreación nocturna. La estrategia de “saturación” mediante patrullajes busca no solo disuadir la comisión de delitos, sino también transmitir tranquilidad a la comunidad, que en reiteradas oportunidades ha manifestado preocupación por la seguridad durante las madrugadas.