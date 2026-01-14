Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La búsqueda de Mario “Pato” García, desaparecido en Caleta Olivia hace 39 días, continúa generando angustia y movilización. Su familia, que insiste en que “no se lo tragó la tierra” y que alguien debe tener información sobre su paradero, convocó a una marcha para este jueves 15 de enero a las 18:00 horas en el monumento al Gorosito. El objetivo de la convocatoria es exigir a la Justicia que actúe con celeridad y transparencia, bajo el lema “¿Dónde está Mario?“.

El último registro concreto de hombre de 50 años data del pasado 8 de diciembre de 2025, aproximadamente a las 10:30 de la mañana. Fue visto por última vez en las inmediaciones de la zona céntrica de la localidad de caletense, caminando por su barrio (2 de Abril) y subiendo a una camioneta blanca y 4 x4. Desde ese enton ces, su rastro se perdió, sumiendo a su familia en una dolorosa incertidumbre.

Un aspecto relevante que se suma al contexto de la desaparición son los antecedentes penales de García. Según informó La Opinión Austral, el hombre estuvo previamente privado de su libertad por haber protagonizado una grave agresión, en la que una mujer fue golpeada y casi pierde la vida. Este antecedente añade una capa de preocupación y complejidad a la investigación en curso, alimentando las sospechas familiares sobre las circunstancias de su actual paradero.

Ante la falta de respuestas, la familia del hombre lamentó la situación con varias cartas que fueron publicadas a través de redes sociales, indicaron que “Mi hermano no desapareció. A mi hermano lo desaparecieron“, sumaron que “las autoridades cometieron faltas graves en la búsqueda” y le solicitaron respuestas al titular del Ministerio de Seguridad de la provincia, Pedro Pródromos.

La marcha busca no solo recordar a García y mantener vivo el reclamo por su aparición con vida, sino también poner de relieve la necesidad de una investigación exhaustiva que considere todas las aristas del caso. La comunidad está llamada a unirse, los allegados manifestaron que “Tu presencia es apoyo” y “Tu voz es fuerza”, y reconocieron que “Marchar también es buscar“. La familia confía en que la movilización sirva para reavivar la investigación y obtener información crucial que permita esclarecer su paradero.