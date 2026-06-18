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Los vecinos de Caleta Olivia deberán prepararse para una jornada con interrupción total del servicio de agua potable debido a trabajos de mantenimiento programados en el sistema de abastecimiento.

Desde SPSE informaron que el próximo viernes 19 de junio se llevará adelante un corte en el suministro de agua como consecuencia de tareas de reparación en el acueducto Arenales-Caleta Olivia, una infraestructura clave para el abastecimiento de la ciudad.

Según se detalló, la interrupción del servicio comenzará a las 6:00 de la mañana y se extenderá hasta las 24:00 horas, lo que implica un total de 18 horas sin suministro desde la red.

Ante esta situación, desde Servicios Públicos pidieron a la comunidad administrar de manera responsable las reservas de agua disponibles en los hogares, priorizando el consumo esencial y evitando usos innecesarios durante el período de corte.