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La caída de la línea de tensión 8 provocó un corte de energía en varios sectores de la localidad de Caleta Olivia durante la tarde de este domingo 4 de octubre del corriente año.

Entre las zonas afectadas se encuentran el sector de la calle Lavalle y la avenida San Martín, los barrios Mini Centro, Centro, 26 de Junio, Bella Vista, Parque, Mar del Plata y Altos del Golfo, además del área del Hospital Meprisa.

Personal de Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) se encuentra trabajando para normalizar el servicio eléctrico. Hasta el momento no se informó cuánto demorarán las tareas ni el horario previsto para la restitución de la energía.