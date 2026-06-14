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Los vecinos de Caleta Olivia y Cañadón Seco amanecieron este domingo 14 de junio de 2026 con un corte total de energía eléctrica que afecta a ambas localidades de Santa Cruz.
Desde Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) informaron que la interrupción del suministro se extenderá durante seis horas, desde las 08:00 hasta las 14:00 horas, momento en el que está previsto el restablecimiento del servicio.
Según detalló el organismo, el corte programado responde a tareas de mantenimiento sobre la línea de 66 kV Truncado – Cañadón Seco. Los trabajos tienen como objetivo avanzar en mejoras y mantenimiento de la infraestructura eléctrica para garantizar un funcionamiento más seguro y eficiente del sistema.
Ante esta situación, SPSE solicitó a los usuarios de Caleta Olivia y Cañadón Seco tomar los recaudos necesarios mientras duren las tareas programadas.
De no registrarse inconvenientes durante las labores técnicas, el servicio eléctrico comenzaría a normalizarse a partir de las 14:00 horas.
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