Corte de luz total en Caleta Olivia y Cañadón Seco: ¿a qué hora volverá el servicio eléctrico? Los vecinos de Caleta Olivia y Cañadón Seco comenzaron el domingo con un corte total de energía eléctrica programado por tareas de mantenimiento. Desde SPSE indicaron que el servicio se verá interrumpido durante seis horas y estiman el regreso de la luz para las 14:00 horas.

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Los vecinos de Caleta Olivia y Cañadón Seco amanecieron este domingo 14 de junio de 2026 con un corte total de energía eléctrica que afecta a ambas localidades de Santa Cruz.

Desde Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) informaron que la interrupción del suministro se extenderá durante seis horas, desde las 08:00 hasta las 14:00 horas, momento en el que está previsto el restablecimiento del servicio.

Según detalló el organismo, el corte programado responde a tareas de mantenimiento sobre la línea de 66 kV Truncado – Cañadón Seco. Los trabajos tienen como objetivo avanzar en mejoras y mantenimiento de la infraestructura eléctrica para garantizar un funcionamiento más seguro y eficiente del sistema.

Ante esta situación, SPSE solicitó a los usuarios de Caleta Olivia y Cañadón Seco tomar los recaudos necesarios mientras duren las tareas programadas.

De no registrarse inconvenientes durante las labores técnicas, el servicio eléctrico comenzaría a normalizarse a partir de las 14:00 horas.