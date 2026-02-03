Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El caso de la desaparición de Mario “Pato” García, el hombre de 50 años que está desaparecido en la localidad de Caleta Olivia, marcó un avance este martes 3 de febrero. El vecino del barrio 2 de Abril fue visto por última vez el 8 de diciembre de 2025, y desde entonces, su familia ha estado buscándolo sin descanso. La familia ha estado esperando ansiosamente por cualquier noticia que pueda ayudar a esclarecer el destino de su ser querido.

Recientemente, se encontraron restos humanos en un descampado ubicado entre los barrios 13 de Diciembre y Bicentenario, lo que generó una gran expectativa y emoción en la familia. Para determinar si los restos pertenecen a García, se realizarán pruebas de ADN. Los familiares de García se presentaron en el Juzgado de Instrucción N° 1 para avanzar con las medidas vinculadas a la investigación y se sometieron a pruebas de ADN para comparar sus perfiles genéticos con los restos hallados.

Los allegados expresaron su frustración y dolor ante la falta de avances en la investigación. “No entiendo por qué la Justicia es tan lenta“, dijo José, uno de los hermanos de García, el que fue hisopado. “Mi hermano desapareció el 8 de diciembre; si llegan a ser los restos de mi hermano, no van a encontrar al o los culpables“. La familia espera que las pruebas de ADN puedan proporcionar respuestas y ayudar a esclarecer el destino de su hermano.

Además, Gisella Cruz, hermana de García, expresó al diario La Opinión Austral su preocupación y frustración ante la espera de los resultados de la prueba de ADN. “Como familia queremos que se siga las investigaciones. Qué se aclaren algunas cosas. No podemos esperar de 40 a 45 días para saber si es o no. Mientras tanto no tenemos ninguna línea investigativa certera”, afirmó luego de confirmar la noticia. Los allegados del hombre estuvieron presentes en el descampado cuando hallaron dos manos, dos pies y una cabeza.

La desaparición de García ha generado una gran preocupación en la comunidad de Caleta Olivia, muchos han expresado su solidaridad con la familia en este momento difícil y han acompañado en una marcha que se realizó días atrás. La resolución de este caso podría traer un cierre a la familia y permitirles comenzar el proceso de duelo. Los resultados de las pruebas de ADN serán cruciales para determinar la identidad de los restos humanos y esclarecer el destino del ciudadano desaparecido.

Finalmente, se conoció que la investigación continúa en curso, y se espera que los resultados de las pruebas de ADN sean concluyentes. Mientras tanto, la familia de Mario García sigue esperando con ansias noticias que puedan ayudar a esclarecer el destino de su ser querido. La comunidad caletense se mantiene unida en apoyo a la familia, espera que se haga justicia en este caso y aguarda conocer el resultado del ADN.