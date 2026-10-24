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La investigación penal por el brutal homicidio de Néstor “El Tuerto” Quiroga, ocurrido en junio de 2026 en el norte de Santa Cruz, sumó este sábado 24 de octubre un avance de marcada trascendencia para la causa que instruye la Justicia provincial. En el marco de un operativo de control desplegado en Caleta Olivia, la Policía de Santa Cruz logró la aprehensión de un hombre de 28 años que se hallaba prófugo.

Tal como lo informó La Opinión Austral, el sangriento hecho que dio origen al expediente se remonta a la madrugada del primer viernes de junio en un complejo habitacional ubicado sobre la calle Mitre al 513, en pleno centro de Pico Truncado. Cerca de las 3:15 tres hombres -dos de ellos con el rostro cubierto- irrumpieron en el inquilinato. Tras recorrer los pasillos y golpear distintas puertas preguntando por Quiroga, ingresaron a la habitación donde residía la víctima de 36 años y la atacaron ferozmente con armas blancas. Cuando los efectivos policiales y los profesionales médicos llegaron al lugar, hallaron al hombre tendido en el suelo con múltiples heridas punzocortantes, confirmándose su fallecimiento a los pocos minutos.

Uno de los detenidos por el crimen en Pico Truncado.

En las horas posteriores al crimen, la División de Investigaciones (DDI) de Pico Truncado logró el arresto de tres sospechosos. Un hombre de apellido Aguirre (30) se presentó voluntariamente en la Comisaría Primera, mientras que cuatro allanamientos simultáneos permitieron la captura de otros dos implicados, de 23 y 36 años.

El quiebre definitivo sobre la situación del cuarto involucrado se concretó este viernes en Caleta Olivia. La intervención policial se desencadenó en horas de la tarde tras un llamado. Vecinos de la zona alertaron sobre la presencia de tres hombres en actitud sospechosa transitando por la Avenida Perón, en las inmediaciones del Sindicato de Camioneros. Uno de los individuos portaba un arma de fuego mientras se desplazaban a pie hacia el barrio Virgen del Valle.

Frente a la alerta, un móvil de la División Comando de Patrullas acudió de inmediato e interceptó a los tres transeúntes. Tras realizarles el palpado de seguridad correspondiente, los uniformados no hallaron armas ni elementos delictivos entre sus pertenencias. Sin embargo, el procedimiento dio un giro categórico al volcar los datos filiatorios de los demorados en el sistema informático SIFCOP.

Calle de la localidad de Pico Truncado donde ocurrió la situación.

Al verificar la identidad del sujeto de 28 años, la plataforma policial arrojó un resultado positivo para la Orden de Captura. Mientras los otros dos acompañantes recuperaron la libertad al no registrar impedimentos legales, el buscado fue aprehendido en el acto y trasladado hacia la Comisaría Tercera de Caleta Olivia.

Tomada la intervención de rigor, la secretaría de turno del juzgado de la causa, Daniela Vargas de la Fuente, confirmó la plena vigencia de la medida cautelar y ordenó la detención en carácter de incomunicado del imputado. El detenido permanece alojado en la dependencia policial caletense a la espera de los trámites y el dispositivo de seguridad para su posterior traslado a la ciudad de Pico Truncado