En la madrugada del viernes, alrededor de las 01:30 horas, el personal policial de la Comisaría Tercera intervino en una riña vecinal en el barrio 3 de Febrero de la localidad de Caleta Olivia. Un llamado al 911 advirtió sobre disparos con arma de fuego en la calle Río Coyle al 1244. Al llegar al lugar, los efectivos del Comando de Patrullas ya se encontraban presentes, informando que al intentar dispersar a un grupo de personas que se agredían física y verbalmente, estos ingresaron a diferentes domicilios.

Según el testimonio de un ciudadano de 70 años, que fue entrevistado por el personal de la Policía de Santa Cruz, él se encontraba compartiendo bebidas con familiares en el patio de su vivienda y fueron increpados por cuatro individuos (tres hombres y una mujer) que serían inquilinos de los departamentos del frente. Uno de ellos, extrajo un arma de fuego y realizó un disparo hacia el suelo y luego ingresó al complejo habitacional ubicado en la dirección antes indicada.

En este sentido, los efectivos policiales intervinientes identificaron a los presuntos causantes como G.G. y B.A.A. de 20, F.U.O. de 21, y Y.A.G. que resultó ser una mujer de 38 años de edad. Los tres hombres y la ciudadana fueron trasladados al Hospital Zonal “Padre Pedro Tardivo” para ser examinados y luego ingresaron detenidos en carácter incomunicado a la dependencia policial en calidad de aprehendidos. Personal del Gabinete Criminalístico secuestró una vaina servida de cartucho .380mm en el lugar.

Por otro lado, el diario La Opinión Austral conoció que se realizó una inspección en las viviendas lindantes, donde se observaron cámaras de seguridad, por lo que se dio intervención a personal de la División de Investigaciones (DDI) local. Asimismo, se implantó una consigna policial en el domicilio para preservar la escena.

Finalmente, el Juzgado Penal N° 1 dispuso que, una vez cumplidos los plazos legales, los aprehendidos fijen domicilio y recuperen la libertad, siendo notificados de medidas cautelares de prohibición de comunicación, contacto y acercamiento hacia la familia afectada por el lapso de 30 días. Además, se procedió al secuestro de un vehículo Volkswagen Gol, que quedó a disposición de la sede judicial.