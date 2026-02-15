Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El hecho que motivó la intervención del personal de la Comisaría Primera de Caleta Olivia ocurrió en la noche del sábado, cerca de las 22:15 horas, en la zona de Alsina Nro. 600, donde se desarrollaba la primera jornada de los Carnavales 2026. La denunciante, de 36 años, se encontraba atendiendo su puesto de comidas, ubicado en el estacionamiento del Complejo Deportivo Municipal.

Según el relato que la madre recibió de su sobrina, una menor de 12 años, su hija se encontraba cerca de la entrada para vehículos del complejo junto a otros dos familiares menores, cuando fue abordada por cuatro chicas que, sin mediar palabra, iniciaron un ataque físico que culminó con la víctima cayendo al suelo, momento en el que continuaron golpeándola en la zona del rostro.

Al percatarse de la presencia de los efectivos policiales que patrullaban el área, las agresoras se retiraron del lugar a toda prisa. No obstante, la madre logró identificar a dos de las presuntas responsables, también menores de edad, de acuerdo a lo que conoció el diario La Opinión Austral a través de fuentes de la Policía de Santa Cruz.

En este sentido, el Juzgado Penal Juvenil tomó conocimiento de la denuncia. Se dispuso una prohibición de acercamiento, comunicación y contacto para las partes agresoras hacia la damnificada, con un radio de exclusión de 400 metros y con una vigencia de 60 días. Además, se dispuso la intervención del personal de la Secretaría de Infancias y Adolescencias local para el seguimiento del caso.

Operativo policial

En un contexto más amplio de seguridad para el evento, la Policía de Santa Cruz implementó un operativo preventivo integral que culminó oficialmente alrededor de las 00:00 horas del domingo de febrero, coincidiendo con el inicio de la jornada siguiente.

Este gran despliegue de seguridad en el área del Complejo Deportivo Municipal “Ingeniero Knudsen” y la avenida Costanera, donde se realizaba el festejo, fue coordinado entre diversas fuerzas y áreas municipales. Contó con la participación activa de 15 efectivos del S.P.A. y 14 efectivos del Comando de Patrullas.

También colaboraron personal especializado del Grupo de Operaciones Motorizadas, Infantería y el equipo de la Comisaría Primera. A cargo de subcomisarios y oficiales a cargo de las distintas fuerzas de seguridad de la provincia de Santa Cruz.

La coordinación se extendió a entidades externas como el personal del Hospital Zonal, Tránsito Municipal, Protección Civil, Bomberos Voluntarios, OPPIDNA y distintas áreas de la Municipalidad. Se informó que, a pesar del incidente de lesiones leves reportado poco después, el operativo general se dio por finalizado sin mayor novedad en términos de incidentes de orden público de mayor gravedad.