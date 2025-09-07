Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un fuerte choque ocurrió en la tarde del domingo 7 de septiembre en la ruta provincial N° 12, en cercanías de la localidad de Caleta Olivia. El hecho generó una importante movilización de servicios de emergencia y ocasionó demoras en el tráfico. El incidente involucró a una camioneta Toyota Hilux de color gris y un automóvil Volkwagen Gol de color rojo.

Según conoció el móvil de exteriores del diario La Opinión Austral, que estuvo presente en el lugar, dos personas que viajaban en la camioneta y dos personas que circulaban en el auto resultaron heridas y fueron trasladadas al Hospital Zonal “Padre Pedro Tardivo”. Uno de los ocupantes de la camioneta quedó atrapado y debió ser rescatado por los Bomberos Voluntarios y de la Unidad Quinta.

El momento del rescate habría sido desesperante, ya que en el rodado se detectaron signos de pérdida de sangre. Las dos personas qeue viajaban en la camioneta fueron las primeras en ser trasladadas en una ambulancia hasta el centro de salud. El estado actual no fue dado a conocer por el momento, aunque se presume que están fuera de peligro.

La camioneta que chocó y volcó. (FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL).

Testigos que se encontraban en la escena relataron a Infocaleta que, tras el choque, vecinos y transeúntes se acercaron para brindar ayuda a los heridos. La policía y personal de Tránsito Municipal trabajaron para organizar el tránsito, que se vio interrumpido por el siniestro.

Una mujer que estaba en el sitio comentó que la mujer accidentada, que iba en el rodado de menor tamaño y viajaba con su pareja, es su conocida. Al ver que se había accidentado, no dudo en detener la marcha de su vehículo y asistir a los involucrados en el acidente. “Estamos esperando que lleguen sus familiares“, comentó la señora.

Autoridades trabajando en el lugar. (FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL).

Asimismo, dio a conocer que su conocida y su marido se bajaron rapidamente del auto luego de accidentarse y fueron a verificar el estado de los hombres de la camioneta. La ambulancia volvió al lugar del hecho y trasladó a estas personas, quienes quedaron en observaciones en el centro de salud.

Por otro lado, surgió que se desconocen las causas del accidente, pero se presume que una mala maniobra podría haber sido la causante. La policía se encuentra realizando las pericias correspondientes para determinar las responsabilidades.

Finalmente, el comisario mayor Cristian Cancinos, director de la Regional Zona Norte, se hizo presente en el lugar y se puso al tanto de la situación. El tránsito en laruta se vio afectado con demoras en ambas direcciones. Se recomendó a los conductores transitar con precaución por la zona.