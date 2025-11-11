Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un joven de 17 años fue abordado brutalmente por siete delincuentes armados y a cara descubierta en el barrio Vista Hermosa II de la localidad de Caleta Olivia. Los agresores no solo le sustrajeron dos celulares y una campera, sino que lo amenazaron explícitamente con un arma blanca y un disparo. Los agresores le dijeron “dale, dame todo que te apuñalo o te meto un tiro“, mientras uno de ellos le propinaba un golpe de puño.

De acuerdo a lo que conoció La Opinión Austral a través de fuentes de la Policía de Santa Cruz, la Comisaría Cuarta investiga un caso que subraya la escalada de violencia y la peligrosidad de los robos organizados en la ciudad, tras el asalto sufrido por el adolescente en la madrugada del lunes 10 de noviembre. La denuncia, radicada por su padre, un hombre de 57 años, detalla un ataque coordinado por una banda de al menos siete personas.

El hecho ocurrió cerca de las 02:20 horas cuando el menor transitaba a pie por calle San Luis, entre Obispo Alemán y Antonio Soto. La víctima fue seguida y rápidamente interceptada por el grupo. En principio, un sujeto de alta estatura (1,80 metros, delgado, tez pálida y ropa oscura) se interpuso y procedió a sustraerle dos teléfonos móviles: un LG K40 negro y un Motorola E40 gris. Seguidamente, otro de los ladrones (1,70 metros, tez morocha, buzo gris) le infligió un golpe de puño directo en la mejilla izquierda.

Lo más preocupante para la comunidad es el nivel de amenaza empleado por el resto de la banda, que utilizó un lenguaje violento para despojarlo de sus pertenencias restantes. Mientras lo rodeaban, le gritaron explícitamente: “dame tu mochila que te apuñalo, dale que te meto un tiro“. Ante la ausencia de movimiento de personas en la intersección en la que sucedió el hecho, debido a la hora, el joven no tuvo otra salida y colaboró con los delincuentes, conoció este medio.

Bajo esta presión extrema, le sustrajeron la mochila negra que contenía elementos de alta sensibilidad: su DNI, la tarjeta de débito Mercado Pago, dos cargadores y una cartuchera verde con útiles varios, además de una campera de invierno negra marca Raiders. Afortunadamente, el joven no sufrió lesiones físicas graves, aunque fuentes policiales indicaron a La Opinión Austral que la intimidación fue significativa y que, el damnificado le expresó a sus allegados haber quedado con miedo.

Los siete delincuentes huyeron rápidamente hacia calle Obispo Alemán. Las actuaciones judiciales quedaron a disposición del Juzgado de Instrucción Nro. Dos para intentar identificar a los autores de este robo violento que involucró amenazas de muerte y un ataque físico contra un menor de edad. Además, el valor total de los bienes sustraídos fue valuado por la familia en $300.000. El caso quedó bajo disposición del Juzgado de Instrucción Penal N° 2 de la localidad de Caleta Olivia.