En la noche del miércoles 27 de agosto del corriente año, J.A.M., de 44 años, que resulta ser uno de los propietario del local comercial “La Covacha”, que se encuentra ubicado en la avenida Independencia a la altura 16 de la localidad de Caleta Olivia, fue detenido tras protagonizar un incidente que incluyó daños a la propiedad y alteración del orden público. Quedó internado en el Hospital Zonal “Padre Pedro Tardivo”.

Según el reporte policial al que tuvo acceso el diario La Opinión Austral, los efectivos de guardia en la Comisaría Primera acudieron al lugar tras recibir un llamado al 911 que alertaba sobre un hombre que estaba causando daños en el comercio. Se trata del segundo hecho que protagoniza el ciudadano en menos de una semana.

Al llegar, los agentes observaron restos de cristal de una ventana del primer piso. Al intentar dialogar con el ciudadano, que se encontraba fuera de sí, profirió palabras incoherentes y comenzó a insultar a los presentes, se asomó a la ventana sin ropa y lanzó trozos de vidrio a los efectivos. Afortunadamente ni logró lesionarlos.

Ante la situación, se estableció un perímetro de seguridad y se solicitó la colaboración de personal de la Unidad Policial de Prevención Local (UPPL) para ampliar el área de resguardo. Uniformados de varias divisiones policiales trabajaron en conjunto para contener al hombre y garantizar que reciba asistencia médica.

También se convocó al Grupo de Operaciones Especiales (GOE) y a familiares del hombre, su madre de 60 años, y su hermana de 38 años, quienes manifestaron a las autoridades que no era la primera vez que el involucrado presentaba episodios de alteración y manifestaron que su condición era debido al consumo de estupefacientes.

Asimismo, La Opinión Austral conoció que en el lugar se hizo presente la doctora Maldonado del nosocomio, arribó el comisario mayor Cristian Cancinos y el comisario mayor José Britos (director y subdirector de la General Regional Norte. Los jefes policiales de la zona norte de la provincia quedaron a cargo del procedimiento.

Cabe destacar que siendo las 21:30 horas, personal del GOE ingresó a la vivienda utilizando un ariete para forzar la puerta principal, acompañados por la Licenciada Patricia Heredia (de la Oficial Principal E.P.). Durante la intervención, la hermana del involucrado mantuvo un diálogo con él, pero no logró persuadirlo de salir del lugar.

Tras un arduo diálogo con personal idóneo, a las 22:30 horas, se convocó nuevamente a personal sanitario. Finalmente, a las 22:35 horas, el hombre en cuestión egresó del local custodiado por personal del GOE, con medidas de sujeción colocadas, y fue trasladado en ambulancia al centro de salud, donde quedó en cama fría para ser evaluado por el área de Salud Mental.

Finalmente, el secretario de turno del Juzgado de Instrucción Penal N° 1, doctor Rearte Kevin, y la secretaria del Juzgado de Primera Instancia de la Familia local, doctora Barboza María Inés, tomaron conocimiento del hecho. Se realizaron diligencias de rigor en forma conjunta con personal del Gabinete Criminalístico, documentándose el lugar y los daños ocasionados por el propietario del local.