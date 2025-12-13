Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este sábado se confirmó el fallecimiento de Merlina Eluney Yapura Roldán, una nena de Caleta Olivia que el pasado 10 de diciembre cumplió 3 años, a causa del Síndrome Urémico Hemolítico (SUH), enfermedad que afectó gravemente sus riñones y su sangre. La pequeña permanecía internada en cuidados intensivos pediátricos y atravesó su cumpleaños durante ese período.

La niña iba a ser derivada a Buenos Aires, aunque durante el traslado hacia el aeropuerto sufrió una descompensación que obligó a su regreso de urgencia al Hospital Zonal de Caleta Olivia. A pesar del trabajo del equipo médico, el cuadro resultó irreversible.

Desde el jardín maternal Ico Ico al que asistía, despidieron a Merlina con un emotivo mensaje: “Tu alegría, tan pura y brillante, llenó de luz cada día que compartimos. Tu sonrisa, tus gestos dulces y tu forma tan especial de mirar el mundo con esos ojitos gigantes, quedarán para siempre grabados en nuestros corazones”, expresaron.

En el mismo mensaje destacaron la fortaleza con la que enfrentó la enfermedad: “Luchaste con una fuerza inmensa. Aunque tu paso por la vida fue breve, dejaste huellas que jamás se borrarán. Tuvimos el privilegio de acompañarte y compartir un pedacito de tu infancia, lleno de juegos, ternura y pequeños momentos que hoy atesoramos profundamente”.

Para cerrar, remarcaron: “Acompañamos y abrazamos con todo nuestro cariño a tu familia en esta tristeza tan profunda, deseándoles sostén, amor y paz en medio de este dolor inimaginable. Merlina Eluney, tu luz seguirá acompañándonos siempre”.

Cabe recordar que el mismo día de su cumpleaños, familiares publicaron en redes sociales que un virus afectaba su sangre y que, dos días antes, sus riñones no funcionaban, situación que hacía necesario un traslado urgente. “Gracias a Dios ya autorizaron la derivación a Bs. As. para realizar plasmaféresis… agradecemos infinitamente sus oraciones, su cariño y apoyo en este difícil momento…”, escribieron en ese entonces.