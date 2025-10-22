Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un fuerte operativo se desplegó en horas de la mañana de este miércoles 22 de octubre por parte de la Policía de Santa Cruz. Las tareas se llevaron a cabo en los alrededores del Juzgado de Instrucción de la localidad de Caleta Olivia, que se encuentra a metros de la Comisaría Primera. De acuerdo a la información recabada por el diario La Opinión Austral, Tomas Pratt (18), el presunto agresor detenido por el joven baleado el domingo, Nahuel Franco Marcial (18), está declarando.

La Policía afuera del edificio del Juzgado de Instrucción. FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

Pratt, que se había entregado en una dependencia policial y había sido trasladado y alojado en una seccional de la ciudad de San Julián, es el único detenido, hasta el momento, por el hecho sangriento que conmovió a la comunidad. Las autoridades buscan detener a un segundo implicado que se encontraría prófugo. Se trata del hijo de Omar Pratt, un colaborador del Sindicato de Petroleros que, en más de una oportunidad, fue detenido por abuso de armas.

Nahuel Franco Marcial, el joven lesionado de gravedad.

En la noche del martes 21, alrededor de las 20 horas, familiares de la víctima se concentraron a un lado del Hospital Zonal “Padre Pedro Tardivo” y realizaron un pedido de justicia por el joven. Asimismo, fueron hasta El Gorosito y llevaron a cabo manifestaciones violentas en la Seccional Primera y Segunda de la ciudad, con disparos, motos, piedrazos e insultos al personal policial.