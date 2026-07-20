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Uniformados de la Comisaría Primera de la localidad de Caleta Olivia acudieron a un llamado del 911 registrado a las 20:50 del domingo 19 de julio horas por un robo en las instalaciones de la empresa Termap S.A., sobre la Ruta Nacional N° 3 de la ciudad.

El damnificado, de 31 años, relató que había dejado su motocicleta estacionada en el frente del predio. Tres personas llegaron a bordo de una moto de color rojo, rompieron el seguro del manubrio y la pechera de protección, y sustrajeron el rodado. Se trata de una Zanella modelo ZB110 RT, de color azul con detalles negros, dominio A228JKZ.

Se realizaron las primeras diligencias en el lugar y tomó conocimiento la División de Investigaciones para avanzar en la búsqueda del vehículo y la identificación de los responsables. El caso queda a disposición del Juzgado de Instrucción N° 1 local.