Un hombre de 64 años denunció que un hombre intentó estafarlo, se enojó con él por no caer en la trampa y lo amenazó a través de mensajes de WhatsApp. El incidente se registró el jueves a las 18:24 horas, cuando el damnificado había publicado una soldadora para la venta en Facebook y fue contactado por un posible comprador.

El hombre había sido contactado por un supuesto Mariano que le ofreció $3.500.000 por la soldadora y le dijo que iba a transferirlos a su cuenta del banco BBVA. Sin embargo el dinero nunca llegó y la venta quedó frustrada. El estafador se mostró disconforme y le profirió términos intimidatorios a través de mensajes de texto.