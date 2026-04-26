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Un intento de robo en una farmacia de Caleta Olivia terminó con un rápido operativo policial y la detención de un hombre con antecedentes en la ciudad. El hecho ocurrió durante la noche del sábado y volvió a poner en foco la reiteración de delitos contra comercios locales.

Según pudo saber La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas y lo consignado por medios de la zona norte de la provincia, la situación se desencadenó a partir de un llamado de empleados de la Farmacia del Cerro, quienes advirtieron la presencia de un individuo que intentaba sustraer distintos productos del local. El aviso inmediato permitió activar el protocolo de respuesta policial, clave en este tipo de episodios donde el tiempo de reacción resulta determinante.

Minutos después, efectivos del Comando de Patrullas, junto a personal de la Unidad de Prevención de Policía Local (UPPL) y de la Seccional Primera, desplegaron un operativo en la zona con las características aportadas por los testigos. La coordinación entre las distintas unidades permitió un rápido rastrillaje en las inmediaciones.

El sospechoso fue interceptado a pocas cuadras del lugar, evitando así que lograra concretar la fuga. Según informaron fuentes policiales, se trata de un hombre mayor de edad de apellido Yovine, conocido en el ámbito delictivo local por contar con un amplio prontuario vinculado a robos y hurtos en distintos comercios de la ciudad.

El individuo fue aprehendido en el lugar y posteriormente trasladado a la dependencia policial correspondiente, donde quedó a disposición de la Justicia. Si bien no trascendieron detalles sobre los elementos sustraídos o recuperados, el accionar inmediato permitió neutralizar el intento delictivo sin que se registraran personas lesionadas.