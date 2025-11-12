Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El jefe de seguridad de la base de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de la localidad de Caleta Olivia realizó una denuncia debido a un hecho de robo y daños ocurrido en el predio ubicado en la calle San José Obrero al 1046 que es utilizado para guardar las motocicletas secuestradas. La situación ocurrió a horas de la madrugada del martes 11 de noviembre y fue denunciado alrededor de las 09:30 horas del mismo día en las instalaciones de la Comisaría Segunda. Investigan a dos municipales.

El denunciante, un hombre de 55 años, tomó conocimiento del suceso a través del Agente de Seguridad del Predio, otro ciudadano, quien al momento de realizar el cambio de guardia constató que el portón del sector se encontraba violentado. Al verificar el lugar, se confirmó la sustracción de dos motocicletas: una de tipo enduro y otra pistera. Las mismas habían sido secuestradas en distintos operativos del área municipal, por falta de documentación, seguro o licencia, entre otras cosas.

Posteriormente, el jefe de Seguridad se constituyó en el lugar para examinar las cámaras de seguridad del predio. La revisión arrojó que el robo tuvo lugar aproximadamente a las 04:55 horas del día 11 de noviembre de 2025 (según el registro visual). Los ladrones y sus movimientos quedaron captados en imágenes y la Justicia se encuentra trabajando, en conjunto con la División de Investigaciones, para dar con la identificación y el paradero de las personas.

Se determinó que dos individuos, que se encontraban vestidos con ropa oscura, fueron los que cometieron el robo en el lugar. Uno de ellos permaneció en el exterior en actitud de campana, mientras que el otro ingresó al predio a través del techo de un local de las inmediaciones y luego forzó el portón para dejar entrar a su cómplice. Acto seguido, ambos sustrajeron los dos vehículos y se dieron a la fuga por calle San José Obrero.

Como dato complementario que refuerza la complejidad del caso, se agregó que el turno noche, encargado del monitoreo del sistema de cámaras y de la seguridad del predio, estaba a cargo de una pareja empleada de la Municipalidad. Ambos no advirtieron la situación al momento de entregar la guardia, lo cual será investigado por el Juzgado de Instrucción N° 2.