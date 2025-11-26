Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un hombre de 52 años fue víctima de un robo calificado en el barrio 2 de Abril de la localidad de Caleta Olivia. Dos individuos armados le sustrajeron su motocicleta Corven 150. Los delincuentes se llevaron consigo la documentación del rodado y, posteriormente, llamaron al damnificado solicitando dinero para su devolución, lo que generó temor en la víctima.

El hecho se registró el 25 de noviembre de 2025, aproximadamente a las 22:50 horas, cuando el damnificado se encontraba en su motocicleta marca Corven modelo 150, color negra con rojo, patente A052ELJ, afuera de su vivienda que se encuentra en la escalera 49 del barrio mencionado, conoció La Opinión Austral.

Según el informe de la Comisaría Tercera, dos personas de sexo masculino se acercaron al lugar. Uno de ellos, vestido completamente de negro, apuntó al ciudadano con un arma tipo revólver, mientras que el otro, vestido con un buzo gris, le indicó que disparara. Acto seguido, los sujetos agarraron la motocicleta y se dieron a la fuga del lugar en dirección a la avenida Eva Perón y la ruta.

Además, el ciudadano dejó constancia de que en la baulera de la motocicleta, la cual fue sustraída junto al vehículo, se encontraban los papeles del rodado, como la cédula de identificación de automotor, el seguro y el título de la misma.

Posteriormente, mientras el denunciante se encontraba realizando el trámite en la comisaría, comenzó a recibir llamadas de un número de abonado +5493624744848. El damnificado atendió la llamada, un hombre y una mujer le hablaron y le solicitaron dinero para devolverle la motocicleta. Tras la comunicación, el teléfono se apagó. El damnificado manifestó sentir temor por lo vertido en la llamada.

Al respecto, se libró la clave 19. Se realizaron las diligencias de rigor en forma conjunta con personal del Gabinete Criminalítico y tomó conocimiento la División de Investigaciones. El caso quedó a disposición del Juzgado de Instrucción Penal N° 2 de la ciudad caletense, que busca establecer la identidad de los causantes.

Egar Eduardo Espejo, el damnificado, dialogó con los medios locales y dio a conocer que decidió salir en la moto porque se dio cuenta de que dos hombres estaban merodeando por el lugar. “Estaban los dos encapuchados esperándome, uno me apunta con un revólver, cae la moto, uno se sube y grita ‘disparale‘, como diciendo no lo dejes”, contó el hombre y recordó que aunque pateó la moto, los ladrones pudieron escapar.