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La Policía investiga un robo cometido en el Club Deportivo Estudiante de Caleta Olivia, ubicado en el barrio Bontempo. De acuerdo que lo que conoció La Opinión Austral a través de fuentes de la Policía de Santa Cruz, personas desconocidas ingresaron al predio y sustrajeron distintas herramientas de trabajo.

El hecho fue denunciado durante el mediodía del jueves pasado, luego de que un integrante de la dirigencia del club se presentara en el lugar alrededor de las 10:40 y advirtiera signos de forzamiento en la puerta de ingreso de un ambiente destinado a la terna arbitral.

Al realizar una inspección en el interior, constató que los autores habían ingresado tras ocasionar daños y se llevaron una soldadora inverter, dos amoladoras marca Black+Decker y una sensitiva marca Gama.

Posteriormente, el denunciante revisó la segunda planta del edificio, que se encuentra en etapa de construcción. Ese sector no cuenta todavía con ventanas ni puertas, y allí se encontraba un estante de metal con distintas herramientas. De ese lugar también faltaban un taladro, una circular para madera y una caladora.

El robo fue informado al sistema 911, que solicitó la presencia policial en el predio. Una comisión de la Comisaría Quinta se trasladó hasta el club y constató los daños y el faltante de los elementos denunciados.

La causa quedó caratulada como robo y tomó intervención el Juzgado de Instrucción N° 1. Hasta el momento no se identificó a los autores del hecho, mientras se procura reunir elementos que permitan establecer cómo ingresaron al edificio y hacia dónde se dirigieron después de sustraer las herramientas.