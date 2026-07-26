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Un nuevo hecho de robo se registró en una vivienda de la calle Jaramillo de la localidad de Caleta Olivia. La situación fue descubierta por el habitante este sábado 25 de julio alrededor de las 22:20 horas, cuando regresó a su domicilio tras haberse ausentado el día anterior a las 20:00.

Al llegar, constató que desconocidos habían ocasionado daños en la puerta de ingreso para acceder al interior y habían sustraído varios objetos. Entre lo robado figuraban un televisor de 42 pulgadas con su control remoto, una agujeriadora, un taladro, un amplificador, una amoladora y diversas herramientas.

Personal de la Comisaría Tercera se constituyó en el lugar y llevó adelante las diligencias de rigor en forma conjunta con Criminalística. Como dato relevante para la causa, se detectó que la propiedad lindante cuenta con cámaras de vigilancia, por lo que tomó conocimiento inmediato la División de Investigaciones para analizar las imágenes.

Finalmente, se citó formalmente al damnificado para que preste su declaración testimonial y aporte más detalles. Las actuaciones quedaron caratuladas y a disposición del Juzgado de Instrucción N° 1 de la ciudad.