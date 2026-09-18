Un procedimiento por parte de la Policía de Santa Cruz se realizó en la zona céntrica de la localidad de Caleta Olivia, luego de que vecinos advirtieran la presencia de dos hombres junto a motocicletas que tendrían signos de adulteración. La intervención estuvo a cargo de la fuerza de seguridad y Tránsito municipal.

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El operativo se llevó a cabo a horas de la tarde noche del pasado jueves 17 de septiembre en inmediaciones de una escuela en la que funciona Urquiza, un espacio destinado para que jóvenes y adultos terminen sus estudios. Fue precisamente en la zona céntrica de la ciudad, sobre la avenida Lisandro de la Torre.

Según la información preliminar a la que tuvo acceso La Opinión Austral, los hombres se encontraban junto a dos motocicletas que presuntamente serían robadas dado a que la numeración había sido limada o adulterada. Además, los jóvenes aparentaban encontrarse bajo los efectos de alguna sustancia, situación que deberá ser determinada mediante las actuaciones correspondientes.

Amplio despliegue de la Policía y Tránsito.

En el procedimiento intervinieron efectivos de la Comisaría Primera y del Comando de Patrullas, junto con personal de Tránsito municipal, de acuerdo a lo que informaron a este medio. Fue alrededor de las 18:50 horas.

Las motocicletas fueron puestas a disposición de las autoridades para verificar su procedencia, establecer si tenían pedido de secuestro y realizar las pericias destinadas a determinar si la numeración original fue eliminada. La investigación continuará bajo intervención de la Justicia.

La intervención se llevó a cabo en plena zona céntrica de la localidad de Caleta Olivia.

Tras ser demorados, ambos jóvenes fueron trasladados al Hospital Zonal “Padre Pedro Tardivo”, donde fueron examinados por un médico policial. Luego fueron llevados a una dependencia policial, donde quedaron detenidos a disposición de la Justicia por el hecho investigado.