Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un hombre fue sorprendido por la Policía deambulando con un bolso en un barrio de la localidad de Caleta Olivia, intentó evadir a los uniformados y terminó demorado. De acuerdo a lo que conoció La Opinión Austral, personal de la Comisaría Quinta intervino en el confuso episodio que culminó con la detención de un hombre por atentado y resistencia a la autoridad. Tenía el DNI de un adulto mayor.

El incidente sucedió a la 1:30 de este martes 20 de enero, mientras los uniformados realizaban tareas de patrullaje preventivo en la intersección de las calles La Pampa y Ramona Orona, en el barrio Esperanza. En ese momento, observaron a un ciudadano encapuchado deambulando por la zona y que, además, portaba consigo un bolso de gran tamaño.

Al notar la presencia del móvil policial en el lugar, el individuo aceleró su paso con la clara intención de evadir el control de los efectivos policiales. Es por eso que se procedió a su demora e identificación como un hombre de 36 años. Al ser consultado por el motivo de su presencia en la calle a esa hora de la madrugada, el ciudadano dijo que en el bolso contenía prendas de vestir.

Ante la respuesta, se le invitó a exhibir el contenido del bolso. Al proceder a abrirlo, los uniformados constataron que, en gran parte, contenía efectivamente las prendas de vestir mencionadas. Sin embargo, en uno de los bolsillos internos del mismo bolso, se encontró una billetera de color marrón. Al abrirla, se descubrió en su interior un DNI perteneciente a otra persona.

El documento encontrado pertenecía a un ciudadano de otra provincia, con domicilio en Bahía Blanca, Buenos Aires. Al ser confrontado con la evidencia y consultado sobre la razón por la cual tenía en su poder la identificación de un tercero, el hombre de 36 años comenzó a vociferar incoherencias. Rápidamente, su actitud derivó en un elevado estado de nerviosismo y cuestionamiento hacia el procedimiento policial.

El comportamiento del demorado se tornó hostil, comenzó a propinar empujones a los uniformados con el firme propósito de retirarse del lugar y evadir la situación. Debido a esta resistencia activa, fue necesaria la reducción del individuo mediante el uso de la fuerza mínima e indispensable, y se procedió a la colocación de elementos de sujeción, específicamente esposas, para asegurar el control de la situación.

Una vez informado el Juzgado de Instrucción Penal N° 1, el magistrado de turno dispuso que recupere su libertad luego de fijar domicilio. Asimismo, se ordenó que todos los elementos que portaba en su poder fueran secuestrados mediante acta de estilo, lo cual se efectivizó.