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Una mujer de 28 años fue aprehendida durante la madrugada de este sábado en Caleta Olivia, luego de ser sorprendida cuando intentaba sustraer una bicicleta del interior de un complejo de departamentos ubicado sobre la calle Solupe.

El procedimiento se inició alrededor de las 5:20, cuando efectivos de la División Comisaría Segunda acudieron al lugar tras recibir un aviso sobre la retención de una persona en el predio.

Al llegar, los uniformados encontraron a la mujer reducida en el patio interno del complejo. Según las primeras averiguaciones, el propietario había escuchado ruidos provenientes del fondo de los departamentos y, al acercarse, observó a la sospechosa mientras intentaba llevarse una bicicleta rodado 29 perteneciente a una de las inquilinas.

En ese contexto se produjo un forcejeo que terminó con la mujer demorada, con la intervención de una oficial de Policía que se encontraba en el lugar.

El procedimiento y las actuaciones judiciales

Tras constatar lo sucedido, los efectivos formalizaron la aprehensión de la mujer, quien fue trasladada al hospital local para recibir el examen médico correspondiente. Posteriormente, quedó alojada en una dependencia policial.

En el complejo trabajó personal de la División Gabinete Criminalístico, que realizó las pericias correspondientes. Además, se dio intervención a la División de Investigaciones (DDI).

Las actuaciones fueron puestas en conocimiento del Juzgado de Instrucción N.º 1 de Caleta Olivia, a través de la Secretaría a cargo del doctor Kevin Rearte.