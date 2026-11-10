Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Policía de la localidad de Caleta Olivia intervino durante la madrugada de este martes 10 de noviembre en el barrio 8 de Julio, luego de que un vecino alertara sobre detonaciones de arma de fuego. En el lugar encontraron cuatro vainas servidas frente a una vivienda del pasaje Aonikenk.

El aviso llegó a través del 911, cerca de la 1:15 horas. Un hombre que vive en la calle Antonio Viedma contó que poco antes había visto circular un Volkswagen Gol blanco y que el vehículo se detuvo sobre el pasaje. Según su testimonio, el conductor descendió y efectuó cuatro disparos hacia el cielo antes de retirarse por la calle Gobernador Paradelo.

Asimismo, el vecino describió al hombre como una persona de aproximadamente 1,70 metros, que vestía un buzo gris con capucha. Dijo que perdió de vista el auto y no pudo aportar más datos sobre su destino.

Durante un rastrillaje, los efectivos localizaron cuatro vainas frente a una casa. Su propietaria dijo que estaba descansando cuando escuchó las detonaciones, pero que no salió por temor. También manifestó que no tenía problemas con otras personas ni sospechas sobre quién pudo haber efectuado los disparos.

La mujer confirmó que su vivienda no sufrió daños. La Policía tampoco observó impactos en otras casas ni en objetos del pasaje. La búsqueda se vio dificultada por la falta de alumbrado público y debió realizarse con luz artificial.

En el lugar trabajó personal del Gabinete Criminalístico y se dio intervención a la División de Investigaciones.