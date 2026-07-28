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Un hombre de 42 años radicó una denuncia en la Comisaría Cuarta de la localidad de Caleta Olivia por estafa y hurto contra su ex pareja, tras una discusión originada por movimientos irregulares en su cuenta bancaria. El hecho ocurrió alrededor de las 17:00 horas en una vivienda del barrio Mutual.

El damnificado explicó que descubrió que, desde el 10 de julio hasta la fecha, se realizaron numerosas compras con su tarjeta de crédito del banco Francés que suman cerca de $1.000.000 de pesos, sin su consentimiento. Señaló a su ex pareja como la autora de esas operaciones.

Tras el conflicto, antes de abandonar el hogar, la mujer le sustrajo un juego de llaves de ignición de una camioneta Volkswagen Amarok blanca y también el juego de llaves de la casa. El denunciante solicitó formalmente medidas cautelares de protección.

La causa quedó a disposición de la secretaría de la Oficina de Violencia Doméstica. La doctora a cargo dictaminó que el hombre se presente al día siguiente para realizar el informe de riesgo correspondiente, mientras avanza la investigación ante el Juzgado de Familia.