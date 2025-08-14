Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

A horas de la noche del miércoles, personal de la Comisaría Cuarta acudió a un domicilio en la calle Ceferino Namuncura de Caleta Olivia, dado a que una joven de 25 años mantenía una discusión con su pareja. Al ser trasladada a la Comisaría de la Mujer y la Familia, la ciudadana comenzó a mostrarse agresiva en la guardia de la dependencia, exigiendo la detención de su pareja.

La mujer, que presentaba un fuerte aliento etílico y lesiones visibles en las piernas, fue examinada por una médica policial, quien constató “una herida cortante en muslo izquierdo, escoriaciones en tobillo izquierdo, dolor en tobillo izquierdo, epistasis”. Ante esto, la denunciante dijo haber sido agredida por familiares.

Ante la situación, se solicitó la intervención de personal de la Secretaría de Infancias y Adolescencias, quienes determinaron que las hijas menores de la joven, de 8 y 3 años, quedaran a cargo del dispositivo. La supervisora de Secretaría de Políticas Integrales para la Igualdad, Daniela Chaile, intentó contener a la mujer, pero no tuvo éxito.

Asimismo, La Opinión Austral conoció que la mujer reaccionó violentamente al enterarse de que sus hijas quedarían bajo protección y golpeó la pared con su puño, lo que motivó su aprehensión por parte de los efectivos policiales, quienes utilizaron la fuerza mínima necesaria.

Durante el traslado a la Comisaría Quinta, donde iba a ser alojada, la mujer se descompensó y comenzó a convulsionar en la vía pública, por lo que fue trasladada de urgencia al Hospital Zonal, donde se le diagnosticó un estado de agitación dado al consumo de sustancias psicoactivas.

El Juzgado de Primera Instancia de la Familia, a través de su secretaria de turno, la doctora Strada Zari, ordenó medidas recíprocas de prohibición de acceso y acercamiento a una distancia no menor a 500 metros, comunicación y contacto por cualquier vía por el plazo de 90 días.

Finalmente, el Juzgado de Instrucción Penal N° 1, a través del secretario de turno, Rearte Kevin, dispuso que, una vez cumplidos los plazos legales y establecido un domicilio, la joven recupere su libertad. También se ordenó que se le brinde atención hospitalaria efectiva, garantizando su bienestar. Al momento de notificarla de las medidas dispuesta, se la invitó a radicar una denuncia formal contra su ex.