Eran cerca de las 3:30 de la madrugada cuando Maxi Simeone, vecino del barrio Koltum, se convirtió en una nueva víctima de la ola de robos de motocicletas que afecta a Caleta Olivia desde hace semanas. Según relató a los medios locales, su moto -una Corven Triax TXR 250 de color blanco- fue sustraída mientras se encontraba estacionada frente a su vivienda, ubicada frente al barrio 8 de Julio. “La moto me la afanaron, estaba afuera de mi casa”, contó el damnificado con visible frustración.

Simeone explicó que el rodado era su único medio de transporte y que, al descubrir la desaparición, realizó la denuncia correspondiente ante la Comisaría del sector. En redes sociales, pidió la colaboración de la comunidad para dar con el vehículo, difundiendo fotos y características de la moto. Su publicación fue compartida decenas de veces por otros vecinos, que no ocultaron su indignación ante lo que consideran una situación cada vez más habitual.

Durante las últimas semanas, los casos de robo de motocicletas en distintos barrios de la ciudad de El Gorosito se han multiplicado. Algunos de los hechos quedaron registrados por cámaras de seguridad, donde se observa el accionar de delincuentes que aprovechan la falta de movimiento en horas nocturnas para alzarse con los rodados, muchas veces sin dejar rastros.