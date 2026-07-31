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Una joven de 20 años radicó una denuncia en la Comisaría de Puerto Deseado por sustracción tras descubrir que le sustrajeron su celular del vestuario de la empresa pesquera donde trabaja. El hecho ocurrió en el sector de embalaje de la planta CARSA.

La damnificada relató a los uniformados que alrededor de las 16:00 horas, al concluir su jornada laboral, comprobó que faltaba su iPhone 13, color azul con funda blanca, que había dejado guardado en su mochila. Se estima que el hecho ocurrió entre las 13:00 y las 16:00 horas, en el recinto reservado al personal femenino.

Al revisar el historial de conexiones, constató que el equipo figuraba conectado a las 14:50 horas, pero que a las 16:51 horas fue desactivada la opción de localización, quedando sin señal. La víctima no logró identificar sospechosos y valuó el aparato sustraído en $700.000.

La denuncia quedó radicada en la dependencia policial y se llevan adelante las diligencias de rigor para intentar dar con los responsables y recuperar el teléfono.