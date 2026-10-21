Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Los efectivos policiales de la Comisaría Quinta de la localidad de Caleta Olivia localizó a dos adolescentes y un Fiat Cronos que habían sido buscados durante la mañana del martes 20 de octubre. El procedimiento comenzó a las 8:20, tras un aviso al SAE 911 desde la rotonda de ingreso al barrio Bicentenario.

En la calle Papa Francisco, cerca de la rotonda, los efectivos entrevistaron a un hombre de 39 años que dijo haber advertido que el auto ya no estaba en el patio delantero de su casa y que tampoco encontraba a sus hijas, dos chicas menores de edad. El vehículo era negro, de tono gris oscuro.

El padre manifestó que las adolescentes solían frecuentar a un hombre que, según afirmó, tendría medidas cautelares vinculadas con ellas. La Policía buscó en los domicilios y lugares mencionados, junto con personal del Comando de Patrullas, pero inicialmente no obtuvo resultados.

Aunque se intentó tomar una denuncia formal al hombre y a la mujer que lo acompañaba, ambos se negaron en ese momento. De todas formas, se activaron pedidos de localización para las adolescentes y el vehículo, y se dio intervención a la Secretaría de Infancias y al Juzgado de Familia.

El hallazgo de las menores y el rodado

A las 10:50, durante un rastrillaje en el barrio 8 de Julio, los policías encontraron el Cronos estacionado frente a una vivienda. Una de las adolescentes estaba al volante, al notar el móvil policial, se alejó y dio una vuelta a la manzana, pero luego regresó al mismo lugar. De allí bajaron cuatro personas: las dos adolescentes y dos hombres, que ingresaron rápidamente a la vivienda.

Las jóvenes fueron trasladadas a la dependencia policial y el vehículo también fue llevado hasta allí. El propietario revisó el auto y no constató daños ni faltantes. En una primera evaluación, ambas adolescentes se encontraban en buen estado general, pero luego fueron examinadas por un médico policial, en presencia de su madre, y se constató que una tenía un hematoma en un párpado.

La Secretaría de Infancias intervino en el caso y una profesional entrevistó a los adultos. También tomó conocimiento el Juzgado Penal Juvenil, que dispuso que se instruyera la causa, sin informar otras medidas en ese momento.