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Un vecino de la localidad de Caleta Olivia se hizo presente en las instalaciones de la Comisaría Primera y realizó una denuncia judicial por amenazas calificadas, conoció La Opinión Austral.

De acuerdo con la presentación realizada, el episodio ocurrió alrededor de las 21:40 del sábado, cuando un joven de 19 años caminaba junto a un grupo de amigos por el sector ubicado frente al local “Turismo”, sobre la avenida San Martín.

En ese momento, tres hombres de entre 20 y 30 años, cuya identidad es desconocida, se acercaron, lo empujaron y comenzaron a insultarlo. El joven manifestó que decidió ignorar la situación y continuar su recorrido en dirección a la calle José Hernández.

Sin embargo, poco después advirtió que los mismos individuos lo seguían. Ante esta situación, corrió hacia la calle 9 de Julio e intentó ingresar al local “Samsara” para resguardarse, aunque el comercio se encontraba cerrado al público.

Según relató, los agresores lograron alcanzarlo y uno de ellos le habría exhibido un arma blanca, tipo cuchillo. Además, los hombres le profirieron amenazas relacionadas con atentar contra su integridad física.

El denunciante también indicó que uno de los involucrados realizó un movimiento con la mano hacia la zona de la cintura, aparentemente con la intención de intimidarlo mediante un elemento similar a un arma de fuego. No obstante, dicho objeto no llegó a ser exhibido.

A raíz de lo ocurrido, el joven manifestó haber sentido temor y radicó la denuncia correspondiente. El trámite quedó a disposición del Juzgado de Instrucción N° 2 de la localidad caletense.