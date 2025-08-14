Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Maximiliano Agesta, de 34 años, fue visto por última vez el domingo 10 de agosto, entre las 10 y las 12 horas, en el barrio 2 de Abril de Caleta Olivia, Santa Cruz. Desde entonces, su familia y las autoridades realizan una intensa búsqueda para dar con su paradero.

Según informó la Policía de Santa Cruz, Agesta mide aproximadamente 1,90 metros, es de contextura robusta, tez blanca y tiene tatuajes en ambos brazos con los nombres “Isabela”, “Brizala” y “Laura”. Su última comunicación registrada fue el mediodía del mismo domingo.

Horas después de su desaparición, allegados a Maximiliano encontraron algunas de sus pertenencias en la zona costera conocida como Laguna Empetrolada, en la primera curva después del cruce a Cañadón Seco, sobre una ruta de ripio que une la Ruta 3 con la Ruta 12. Entre los objetos había una remera, una malla y un paquete de cigarrillos, que la familia identificó como suyos.

El hermano de Maximiliano, Diego Agesta, agradeció públicamente el esfuerzo de los Bomberos Voluntarios de Caleta Olivia, quienes “bajo sus propios medios no han parado de rastrillar la zona todos los días”.

La familia también revisa cámaras de seguridad en distintos puntos de la ciudad y solicita a la comunidad cualquier dato que pueda aportar. “Pedimos que si alguien lo vio o sabe algo, se comunique de inmediato”, señalaron.

Las líneas de contacto habilitadas son: 2975 207838 y 2975 081990, además del número de emergencias 911 o la comisaría más cercana.