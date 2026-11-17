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“Tuve inconvenientes con unas personas y tengo miedo”, le habría dicho Agustín Anderson a su familia antes de desaparecer, conoció La Opinión Austral. El joven de 27 años es buscado por la Policía de Santa Cruz tras la denuncia realizada por la madre en la Comisaría Quinta de la localidad de Caleta Olivia.

El joven tiene el pelo trenzado y una expansores grandes.

La Policía de Santa Cruz pidió ayuda a la comunidad de la localidad de Caleta Olivia para encontrar a Anderson. El joven tine ojos verde claro, cabello castaño y rizado, tez blanca, un tatuaje en la pierna derecha y usa expansores grandes.

La última vez que lo vieron fue el 11 de noviembre, vistiendo una campera polar a cuadros rojos y negros. El trámite legal se formalizó el 15 y las autoridades piden que, en caso de tener información sobre su paradero, es necesario comunicarse al 911 o acercarse a la comisaría más cercana.

Solían verlo por la zona céntrica de Caleta Olivia.

El joven fue visto en los semáforos de la zona céntrica de la localidad de El Gorosito limpiando vidrios y vendiendo cosas a los conductores, por lo que se creyó que se encontraba en situación de calle. En los últimos meses había adoptado un emprendimiento de venda de pizzetas. Fuentes consultadas por La Opinión Austral dieron a conocer que ofrecía marihuana.

Lo vieron en Chubut

En las últimas semanas surgieron datos que podrían orientar la búsqueda hacia Chubut. La madre contó que un efectivo de la Comisaría de Sarmiento se comunicó con ella para informarle que su hijo se había presentado en esa localidad, aunque no pudo precisar cuándo ni dónde encontrarlo.

Además, la hermana del joven le informó a la mujer que el 6 de noviembre Agustín le había escrito para decirle que estaba en Comodoro Rivadavia. Después de ese contacto, dejó de responder llamadas y mensajes, por lo que la familia lo busca con desesperación.