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Durante las primeras horas del lunes, la imprudencia o una maniobra desafortunada derivaron en un impacto directo contra la infraestructura de la vía pública en la ciudad de Caleta Olivia, generando demoras en la circulación y la urgente convocatoria de especialistas para liberar el vehículo siniestrado.

El episodio se registró exactamente a las 08:00 de la mañana en la intersección de la calle Juan Álvarez y la avenida Hipólito Yrigoyen. Por causas que se intentan establecer mediante las pericias de rigor, el conductor de un vehículo marca Chevrolet Corsa perdió el control del rodado e impactó de lleno contra las bases de soporte de la señalización vial ubicadas en el sector.

Según pudo saber La Opinión Austral, a raíz del choque, la carrocería del automóvil quedó peligrosamente atascada sobre la estructura metálica y de hormigón, inmovilizando la unidad y obstruyendo el paso vehicular en plena hora pico de ingreso escolar y laboral.

Frente a la llamada de alerta, el personal de la Comisaría Primera acudió al lugar para resguardar la zona y ordenar el tránsito con el apoyo de los inspectores de la Dirección de Tránsito Municipal. Al evaluar la complejidad del encaje y la imposibilidad de remover el coche por medios convencionales sin provocar males mayores, las autoridades solicitaron la intervención de la División Cuartel 5° de Bomberos de la Policía provincial.

Los bomberos montaron un operativo de asistencia técnica entre las 08:00 y las 08:25 horas. Utilizando herramientas de elevación y fuerza de precisión, específicamente un crique tipo jack, los servidores públicos lograron desenganchar el chasis del Chevrolet Corsa, destrabarlo de las bases de señalización y desplazarlo hacia una zona segura de la calzada. La maniobra permitió normalizar el flujo vehicular en cuestión de minutos.

Pese a la espectacularidad de la posición en la que había quedado el automóvil, la red de emergencias confirmó que no se registraron personas lesionadas.