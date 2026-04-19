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Un operativo encabezado por la Policía Federal Argentina (PFA) en la ciudad de Caleta Olivia dejó al descubierto un sistema clandestino de cultivo de marihuana montado en el interior de una vivienda.

Según pudo saber La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, se pudo establecer que el procedimiento se desarrolló en el barrio Rotary XXIII, donde personal de la División Unidad Operativa Federal local irrumpió en un domicilio tras una investigación previa que había detectado movimientos sospechosos. La causa, enmarcada en una presunta infracción a la Ley de Drogas, cuenta con la intervención del auxiliar fiscal de la sede descentralizada, Leonardo Agustín Caro, quien supervisa las actuaciones.

Según se informó, la pesquisa se inició a partir de tareas de inteligencia que permitieron identificar indicios compatibles con el funcionamiento de un cultivo indoor, una modalidad que, en los últimos años, se ha extendido en distintas ciudades del país. Este tipo de sistemas se caracteriza por recrear condiciones ambientales controladas -como iluminación, temperatura y ventilación- con el objetivo de maximizar la producción de cannabis en espacios cerrados.

Agentes junto a las plantas secuestradas. FOTO: POLICÍA FEDERAL ARGENTINA

Al momento del allanamiento, los efectivos constataron la existencia de un invernadero casero equipado con tecnología específica. En el lugar se encontraron 25 plantas de marihuana en distintas etapas de crecimiento, además de cogollos ya procesados con un peso aproximado de 27 gramos. También se secuestraron una balanza digital, dinero en efectivo y diversos elementos utilizados tanto para el cultivo como para el acondicionamiento de la sustancia.

Durante el procedimiento, una persona mayor de edad fue identificada y quedó a disposición de la fiscalía interviniente, mientras se avanza en la investigación para determinar el alcance de la actividad detectada, incluyendo la posible vinculación con la comercialización de estupefacientes.

Fuentes policiales señalaron que el operativo es el resultado de un trabajo sostenido en el tiempo, orientado a detectar y desarticular este tipo de estructuras que, si bien pueden operar a menor escala, forman parte de una red más amplia vinculada al narcomenudeo. En este sentido, remarcaron la importancia de la intervención temprana para evitar que la sustancia llegue al circuito de consumo local.

Desde el Ministerio de Seguridad Nacional destacaron el accionar de la Policía Federal y reafirmaron el compromiso de avanzar en la lucha contra el narcotráfico en todas sus formas. La investigación continúa y no se descartan nuevas medidas en función de los elementos recolectados.