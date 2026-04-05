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En un contundente avance contra uno de los delitos que más preocupa al sector rural de Santa Cruz, la Policía provincial llevó adelante un amplio operativo que arrojó resultados positivos en el marco de una causa por abigeato agravado. El procedimiento, coordinado por la División de Investigaciones (DDI) de Pico Truncado, incluyó múltiples allanamientos en distintas localidades del norte santacruceño y culminó con el secuestro de armas, carne faenada y la aprehensión de un hombre.

El despliegue tuvo lugar durante la tarde del sábado y abarcó un total de cinco órdenes de allanamiento, además de requisas personales y vehiculares. Las diligencias se realizaron de manera simultánea en Pico Truncado, Caleta Olivia y Las Heras, en el marco de una investigación judicial que busca desarticular maniobras vinculadas al robo de ganado, una práctica que golpea de lleno a los productores de la región.

Las medidas fueron dispuestas por el Juzgado de Instrucción N° 1 de Pico Truncado, a cargo del juez Leonardo Pablo Cimini, con intervención de la Secretaría de Daniela Vargas de la Fuente. Según trascendió, el avance de la investigación permitió reunir elementos suficientes para concretar los allanamientos, que terminaron confirmando las sospechas de los investigadores.

Parte de las balas incautadas en los allanamientos. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

Durante los procedimientos, el personal policial logró secuestrar una serie de elementos considerados de interés para la causa. Entre ellos, se encontraron municiones de distintos calibres, un cargador de arma de fuego, una mira telescópica, una balanza electrónica, un arma larga y un cuchillo tipo carnicero, herramientas que suelen estar asociadas a la faena clandestina de animales. También se incautaron teléfonos celulares, dos motos-una de ellos con numeración de cuadro adulterada- y cortes de carne, tanto de origen vacuno como de fauna silvestre, en particular guanaco.

Algunos cortes de carne incautados en los procedimientos. FOTO: POLICÍA SANTA CRUZ

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, en el marco del operativo, además, se procedió a la aprehensión de un hombre mayor de edad domiciliado en Caleta Olivia, quien quedó vinculado a una causa por atentado y resistencia a la autoridad, con intervención del Juzgado de Instrucción N° 2 de esa ciudad. Si bien su situación procesal se definirá en las próximas horas, su detención marca un punto clave en el avance de las actuaciones.

El procedimiento contó con un importante despliegue de recursos humanos y logísticos, incluyendo la participación de distintas áreas especializadas de la fuerza: la División de Investigaciones de Caleta Olivia, la División de Investigaciones y Narcocriminalidad de Las Heras, las Guardias de Infantería de Pico Truncado y Caleta Olivia, el Grupo de Operaciones Motorizadas y la Comisaría Quinta de Caleta Olivia.