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La Comisaría Segunda inició actuaciones prevencionales de oficio luego de que, a las 13:25, recibiera un pedido de presencia policial a través del SAE-911 por un presunto hecho ilícito ocurrido en una vivienda ubicada en Manuel Estrada.

Al arribar al lugar, el personal policial entrevistó al damnificado, un hombre de 56 años, quien manifestó que momentos antes había llegado a su domicilio y constató que autores ignorados habían ingresado al interior de la vivienda.

Según indicó, los desconocidos previamente provocaron daños en el ventanal de la puerta de ingreso. Una vez dentro, se dirigieron al sector comedor y sustrajeron un televisor de 55 pulgadas de color negro.

En el lugar se realizaron las diligencias correspondientes con la intervención de personal de Criminalística. Además, tomó conocimiento personal de la División de Investigaciones de la localidad, debido a que se documentó la presencia de dos cámaras de seguridad instaladas en viviendas lindantes.

Las actuaciones continúan bajo intervención del Juzgado de Instrucción Nº 2. En tanto, se procura el comparendo del damnificado para recibirle declaración en legal forma. Hasta el momento no hay personas imputadas.