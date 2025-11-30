Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Opinión Austral, a través de fuentes de la Policía de Santa Cruz, tomó conocimiento sobre un hecho de robo ocurrido en instalaciones de Servicios Públicos Sociedad del Estado de la localidad de Caleta Olivia. Las actuaciones preventivas se iniciaron a horas de la noche, días atrás.

Bajo la jurisdicción del Juzgado de Instrucción Penal N° 2, se iniciaro tareas a raíz de una solicitud de presencia policial recibida a través del Despacho SAE-911. El notificado se dirigió al predio de Servicios Públicos situado en la intersección de las calles Carrero Patagónico y Juana Terraz, en virtud de haberse denunciado un hecho ilícito en curso.

Una vez en el lugar, el personal policial entrevistó al ciudadano Fernando Pintos, quien se identificó como el encargado del predio. Pintos manifestó haber tomado conocimiento de la situación a través de un vecino, quien le informó que un hombre había ingresado al predio y se encontraba retirando elementos del mismo.

Al comisionarse y realizar una inspección, el encargado constató el faltante de aproximadamente cinco aislantes eléctricos de alto voltaje. Además, durante un rastrillaje realizado por las inmediaciones del lugar, se constató la ruptura del cerco perimetral, lo que presumiblemente facilitó el acceso del sujeto.

Se realizaron las diligencias de rigor en forma conjunta con personal de Criminalística y se dio intervención a la División de Investigaciones. Se citó al damnificado mediante acta del estilo a fin de recepcionar sus dichos en legal forma para continuar con la investigación penal preparatoria.