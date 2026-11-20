Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Las instalaciones de la Fundación CADACE (Centro Ambiental de Apoyo a la Ciencia y la Ecología) de la localidad de Caleta Olivia fueron blanco de un robo en las últimas horas. La denuncia se llevó a cabo alrededor de las 10:30 del jueves 19 de noviembre en las instalaciones de la Comisaría Tercera.

CADACE impulsa proyectos comunitarios enfocados en limpiezas de playas, relevamiento de residuos y concientización ambiental. Asimismo, interviene en protocolos sanitarios (como influenza aviar en lobos marinos y aves), reubicación de fauna, capacitaciones para guardavidas y alertas sobre impactos en el litoral.

Ruta Nacional N° 3, al sur de la localidad de Caleta Olivia.

Desconocidos sustrajeron unos 60 metros de alambre romboidal del cerco perimetral de la Fundación. El presidente de la entidad, Juan Heupel, denunció en las instalaciones de la Comisaría Tercera que fue hasta el lugar y advirtió dos faltantes en el predio donde se encuentra ubicada la sede, en distintas ocasiones.

El primer hecho fue constatado el domingo 15 de noviembre, alrededor del mediodía, en el predio ubicado a la altura del kilómetro 1917 de la Ruta Nacional N° 3, al sur de la ciudad. Según la denuncia, habían cortado y retirado un tramo de aproximadamente 20 metros de largo por dos metros de alto.

La denuncia se realizó en la Comisaría Tercera de la localidad de Caleta Olivia. (FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL).

Dos días después, el martes 17, cerca de las 20, el hombre detectó la sustracción de otros 40 metros de alambre de las mismas características. No señaló sospechosos y el lugar no cuenta con cámaras de seguridad.

La denuncia quedó a cargo del Juzgado de Instrucción Nº 1. Personal de Criminalística realizó las diligencias correspondientes en el lugar lindero a la Reserva Provincial Barco Hundido.