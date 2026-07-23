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Una mujer de 27 años radicó una denuncia penal por estafa tras detectar transferencias y compras no autorizadas en su cuenta bancaria. El hecho tomó estado público tras la intervención de la Comisaría Cuarta de la ciudad de Caleta Olivia.

Según el relato, durante la mañana comenzó a recibir múltiples notificaciones en su teléfono celular alertando sobre movimientos en su cuenta. Al principio no les dio importancia, pero tras insistir los avisos, decidió ingresar a su plataforma de Home Banking. Allí comprobó con sorpresa y angustia que se habían realizado operaciones mediante el uso de su tarjeta de débito, sin que ella hubiera autorizado nada.

Los autores del hecho aún no han sido identificados. Las actuaciones quedaron a disposición del Juzgado de Instrucción N° 1 local para avanzar en la investigación y determinar el origen del acceso irregular a los fondos de la víctima.