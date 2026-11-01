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Un joven oriundo de Cañadón Seco denunció que le robaron el celular mientras entrenaba en la localidad de Caleta Olivia y que, al día siguiente, encontró transferencias por $1.300.000 desde su cuenta del Banco Galicia hacia una billetera AstroPay a su nombre y, posteriormente, a cuentas de personas desconocidas.

Según la denuncia, el teléfono —un Samsung azul— desapareció el viernes 30 por la noche, alrededor de las 23, mientras el hombre entrenaba con el equipo de fútbol Los Amigos FC en el playón situado detrás del Estadio Municipal. Al terminar la práctica, revisó su mochila y notó que el aparato ya no estaba.

Durante el día siguiente, el sábado 31, ingresó a sus cuentas de billeteras virtuales desde el celular de su pareja. Allí advirtió que personas desconocidas habían accedido a la aplicación del Banco Galicia y transferido el total que tenía disponible a una cuenta de AstroPay a su nombre. Después, el dinero fue enviado a cuentas de terceros que no reconoció.

Finalmente, el joven, de 26 años, manifestó sentirse perjudicado económicamente.