La investigación por el crimen de Nahuel Marcial sigue su curso, mientras hay un detenido –Tomás “Tomy” Pratt– y las autoridades se encuentran buscando a un cómplice -un chico de apellido Cofré– que se encuentra prófugo. La noche del lunes 27 de octubre, allegados a la víctima salieron una vez más a las calles para pronunciarse y pedir justicia por el joven de 18 años. La protesta, fuera de ser pacífica, llevó a las autoridades del edificio del Juzgado de Instrucción Penal a realizar una denuncia.

De acuerdo a lo que conoció La Opinión Austral, fue alrededor de las 22 horas que se realizó el trámite legal en la Comisaría Primera por daños a la sede, que se encuentra ubicada en la intersección de las calles Hipólito Irigoyen y Capitán Guttero de la localidad de Caleta Olivia, a metros de la dependencia policial. Los manifestantes, que eran cerca de 40 personas, se acercaron a colocar fotos del difunto y realizaron grafitis en las paredes.

Nahuel Franco Marcial

Este medio conoció que, con pintura en aerosol, escribieron “justicia por Nahuel” y “Pratt asesino” en distintos sectores de la parte del frente, como así también en vehículos judiciales secuestrados que se encuentran al resguardo de la sede judicial. Los rodados dañados resultaron ser un Volkswagen Bora gris dominio LFH-203 y un Peugeot 408 del mismo color y dominio LSX-046 que estaban estacionados en el predio.

Amistades de Marcia en la protesta.

El disparo a Nahuel

Nahuel fue baleado en la cabeza en un confuso episodio ocurrido en la intersección de las calles Quijote Novelia y Prefectura Naval del barrio 17 de Octubre. Según informaron fuentes policiales a La Opinión Austral, el hecho se registró alrededor de las 21:30 horas del domingo 19, cuando una llamada al 911 alertó sobre detonaciones de arma de fuego en la zona. Al llegar al lugar, los efectivos encontraron al joven desvanecido y a testigos.

Según el parte médico, el joven presentó una herida perforante por proyectil de arma de fuego con orificio de salida, su estado de salud considerado grave y estuvo internado tres días en terapia intensiva. El informe daba cuenta que Nahuel tenía un diagnóstico de herida transfixiante por proyectil de arma de fuego en cráneo y traumatismo craneoencefálico grave, cuya mortalidad superaba el 90%, por lo que había una alta probabilidad de lesión difusa incompatible con recuperación funcional.

Allanamientos que realizó la Policía.

Cómo va la causa

La búsqueda de un segundo cómplice, que se encuentra prófugo por el momento, tiene trabajando a la Policía de Santa Cruz. Recientemente, se realizaron ocho allanamientos simultáneos se llevaron a cabo en Caleta Olivia, ordenados por el Juzgado de Instrucción N° 1. Estos procedimientos son el resultado del trabajo de la División de Investigaciones.

Durante los operativos, que contaron con la supervisión del ministro de Seguridad, se secuestraron armas, municiones y un vehículo. El rodado está siendo investigado en relación con la muerte de Nahuel. Además, se especificó que se incautaron dos armas de fuego, cuatro cargadores, más de 350 municiones, 15 teléfonos celulares, DVRs de cámaras de seguridad y un auto resultó ser un Honda.